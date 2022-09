Στο Tonight Show του Jimmy Fallon πρόκειται να εμφανιστούν οι Arctic Monkeys αυτήν την εβδομάδα, στα πλαίσια φυσικά της προώθησης της νέας τους δισκογραφικής δουλειάς.

Οι AM γύρισαν την εμφάνισή τους για την εκπομπή κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής τους στη Νέα Υόρκη, όπου και έδωσαν μια intimate “phone-free” συναυλία μπροστά από κοινό 3.000 ατόμων στο Kings Theatre του Brooklyn. Η συναυλία τους αυτή πραγματοποιήθηκε έπειτα από τα πρόσφατα slots τους στα φεστιβάλ Primavera Sound Los Angeles και Life Is Beautiful στο Las Vegas.

Οι Arctic Monkeys πρόκειται να εμφανιστούν στη δημοφιλή εκπομπή στο επεισόδιο της Πέμπτης 29 Σεπτεμβρίου, με τον έβδομο δίσκο τους, The Car, να αναμένεται για τις 21 Οκτωβρίου από την Domino.

