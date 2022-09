Σε ηλικία 81 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο θρυλικός jazz σαξοφωνίστας, Pharoah Sanders. Έχοντας συνεργαστεί με τον John και την Alice Coltrane, ο Sanders υπήρξε κομβική φιγούρα στη διαμόρφωση του είδους της free και spiritual jazz και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες όλων των εποχών. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή από το label Luaka Bop, το οποίο και ενημέρωσε το κοινό ότι ο ίδιος πέθανε στο πλάι της οικογένειας και των φίλων του στο Los Angeles.

Ο Farrell Sanders, όπως ήταν το κανονικό του όνομα, γεννήθηκε στις 13 Οκτωβρίου του 1940 στο Little Rock του Arkansas. Το πρώτο μουσικό όργανο που εκείνος έμαθε να παίζει ήταν το κλαρινέτο, για να συνεχίσει μετά με σαξόφωνο όσο ο ίδιος ήταν ακόμη μαθητής Λυκείου. Μετά τη μετακόμισή του στο Oakland, ο ίδιος συνάντησε τον John Coltrane και ξεκίνησε να παίζει στην μπάντα του στη Νέα Υόρκη το 1965. Συμμετείχε σε 12 δίσκους του Coltrane στα 1960s, ενώ την ίδια εποχή συναντήθηκε με τον Sun Ra, ο οποίος και του έδωσε το nickname που θα κρατούσε μέχρι σήμερα, Pharoah.

Ο Sanders κυκλοφόρησε τον πρώτο solo δίσκο του, Pharoah’s First, το 1965. Την αμέσως επόμενη χρονιά υπέγραψε στην Impulse! Records, κυκλοφορώντας εκεί δίσκους όπως τους Karma, Thembi, Elevation, Black Unity και Love in Us All, οι οποίοι και τον έκαναν γνωστό στο jazz κοινό και κριτικούς. Η μουσική του Sanders εξελίχθηκε τα επόμενα χρόνια περισσότερο, έχοντας της ρίζες της στη free jazz, όπως και σε θρησκευτικά concepts που τον οδήγησαν στα μονοπάτια της spiritual jazz. Ο ίδιος πειραματίστηκε με διάφορους τρόπους παιξίματος και πολυφωνικές τεχνικές, διαμορφώνοντας ολόκληρη την κατεύθυνση που θα λάμβανε στη συνέχεια το είδος.

Ο Sanders υπήρξε συχνός συνεργάτης των Leon Thomas και Alice Coltrane, συμμετέχοντας σε δίσκους όπως τους A Monastic Trio και Journey in Satchidananda. Ο τελευταίος του δίσκος από το 2021, Promises, αποτελούσε μια συνεργασία του ίδιου με τον Floating Points και την London Symphony Orchestra. Μετά την είδηση του θανάτου του Sanders, ο Floating Points τον αποχαιρέτησε τρυφερά μέσα από σχετική του ανάρτηση στο Twitter.

My beautiful friend passed away this morning.

I am so lucky to have known this man, and we are all blessed to have his art stay with us forever. Thank you Pharoah pic.twitter.com/6NdATGZve1