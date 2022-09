«Κάτι τρελό» φαίνεται πως έκανε η Grimes, η οποία ανάρτησε στους λογαριασμούς της στα social media μια φωτογραφία της στην οποία φαίνεται με επιδέσμους στο κεφάλι της και περιβολή που μοιάζει με ρόμπα νοσοκομείου.

Παρότι η ίδια δεν εξηγεί τι έχει προηγηθεί, οι θαυμαστές της εικάζουν πως έκανε αυτό που εδώ και καιρό επιθυμούσε, να τροποποιήσει δηλαδή τα αυτιά της, ώστε αυτά να παραπέμπουν σε αυτιά ξωτικού!

Μάλιστα, σε ανάρτησή της στο Twitter την περασμένη Τρίτη, η Grimes απευθυνόμενη στους ακολούθους της ρώτησε εάν έχει καταφέρει κανείς να προχωρήσει σε τέτοιου είδους επιτυχημένη επέμβαση.

Σε εντελώς διαφορετικά νέα, η ίδια επιβεβαίωσε πως έχει ηχογραφήσει 20 τραγούδια για το νέο της άλμπουμ με τίτλο Book 1, το οποίο ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα, αποκαλύπτοντας ωστόσο πως υπάρχει περίπτωση αυτά να κυκλοφορήσουν σε δύο διαφορετικά άλμπουμ.

«Το άλμπουμ τελείωσε. Ο φίλος μου κι εγώ τελειοποιήσαμε το τελευταίο κομμάτι στην κλινική πλαστικής χειρουργικής γιατί δε με άφηναν να φύγω και γελούσαμε πως αυτή ήταν η πιο χολιγουντιανή στιγμή όλων των εποχών» αναφέρει στην σχετική ανάρτησή της.

Album is done we’re mixing. My friend and I. perfected the last song in the plastic surgery clinic cuz they wouldn’t let me leave and we were laughing that this was the most Hollywood moment of all time. I have 20 songs so maybe BOOK 1 and BOOK 2? Deciding format/ tracklist