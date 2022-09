Το πρώτο trailer του πολυαναμενόμενου biopic της Whitney Houston έδωσε στη δημοσιότητα η Sony, με την Naomi Ackie να πρωταγωνιστεί στον ρόλο της θρυλικής τραγουδίστριας.

Με την ημερομηνία κυκλοφορίας του να έχει οριστεί για τα τέλη Δεκέμβρη, τουλάχιστον στο εξωτερικό, το I Wanna Dance with Somebody σκηνοθέτησε η Kasi Lemmons (The Photograph), σε σενάριο του Anthony McCarten (Bohemian Rhapsody). Ο Stanley Tucci πρωταγωνιστεί μαζί με την Ackie στον ρόλο του μουσικού παραγωγού, Clive Davis.

Η ταινία γυρίστηκε σε συνεργασία με το Whitney Houston Estate, με τη συγγενή της Houston, Pat Houston, και τον Clive Davis on board ως παραγωγοί αυτής.

Ο τίτλος της ταινίας είναι φυσικά εμπνευσμένος από το ομώνυμο κομμάτι της τραγουδίστριας, με αυτήν να αποτελεί ένα πορτρέτο της που επιχειρεί να αναπαραστήσει τον σύνθετο χαρακτήρα της γυναίκας πίσω από την καλλιτέχνη.

Στο trailer της ταινίας, το κοινό παίρνει μια γεύση από σημαντικές στιγμές της ζωής της Houston, όπως η ερμηνεία του Εθνικού Ύμνου στο Super Bowl, η οντισιόν της για τον Davis και πολλές ακόμη.

Δείτε εδώ το trailer του I Wanna Dance With Somebody: