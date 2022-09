Το trio πρόκειται να κυκλοφορήσει μια expanded εκδοχή του LP As I Try Not To Fall Apart τον επόμενο μήνα

Ένα νέο κομμάτι τους με τίτλο “Trouble In America” έδωσαν στη δημοσιότητα οι White Lies, το οποίο και αποτελεί τμήμα της bonus edition του δίσκου τους από το 2022, As I Try Not To Fall Apart, που θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα.

Ο τελευταίος δίσκος του αγαπημένου trio κυκλοφόρησε τον περασμένο Φεβρουάριο και περιείχε τα singles “Blue Drift”, “I Don’t Want To Go To Mars”, “Am I Really Going To Die”, όπως και το ομώνυμο κομμάτι του.

Η bonus edition του δίσκου πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου και θα περιέχει τέσσερα ακυκλοφόρητα ως τώρα κομμάτια.

Ακούστε το “Trouble In America” από την bonus edition του δίσκου και δείτε την tracklist της επικείμενης expanded εκδοχής του: