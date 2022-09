“Revolver”: το άλμπουμ των Beatles που κυκλοφόρησε το 1966 και που άλλαξε τα πάντα. Το άλμπουμ αυτό εγκαινίασε μια νέα εποχή στον ήχο της τότε πειραματικής & πρωτοποριακής ψυχεδέλειας. Το “Revolver” έφερε μια πολιτιστική αλλαγή στο χώρο της μουσικής και σηματοδότησε μια σημαντική στροφή στη δημιουργική εξέλιξη των Beatles. Με το άλμπουμ αυτό, οι John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, & Ringo Starr ξεκινούν ένα νέο μουσικό κεφάλαιο!

Τα 14 κομμάτια του άλμπουμ “Revolver” έχουν μιξαριστεί εκ νέου από τον παραγωγό Giles Martin και μηχανικό Sam Okell σε στερεοφωνικό ήχο και Dolby Atmos. Η νέα ειδική έκδοση του “Revolver” ακολουθεί τις παγκοσμίως επιτυχημένες επανεκδόσεις των Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (2017), The BEATLES ('White Album') (2018), Abbey Road (2019) και Let It Be (2021).

Όλες οι νέες εκδόσεις του “Revolver” διαθέτουν τη νέα στερεοφωνική μίξη του άλμπουμ, που βασίζεται στα αυθεντικά master tapes των κομματιών. Ο ήχος παρουσιάζεται με εκπληκτική ανάλυση με τη βοήθεια της τεχνολογίας που αναπτύχθηκε από τη βραβευμένη ομάδα ήχου με επικεφαλή τον Emile de la Rey στα Wingnut Films Productions Ltd του Peter Jackson. Οι φυσικές και ψηφιακές εκδόσεις Super Deluxe συμπεριλαμβάνουν το αρχικό mono mix του άλμπουμ, 28 πρώιμες λήψεις από τις ηχογραφήσεις, τρία home demos & ένα 4tracks EP με νέες στερεοφωνικές μίξεις στα "Paperback Writer" και "Rain".

Revolver Special Edition (Super Deluxe): 63 tracks

* Digital Audio Collection (stereo & hi res 96kHz/24-bit stereo + mono + Dolby Atmos)

* 5CD (stereo & mono audio) with 100-page hardbound book in a 12.56” x 12.36” slipcase

* 4LP+7-inch EP (stereo & mono audio) on half-speed mastered 180-gram vinyl with 100-page hardbound book in a 12.56” x 12.36” slipcase

DISC 1: Revolver (New stereo mix): 14 tracks

DISCS 2 & 3: Sessions (stereo & mono): 31 tracks

DISC 4: Revolver (Original mono master): 14 tracks

DISC 5: Revolver EP: 4 tracks

“Paperback Writer” & “Rain” (New stereo mixes & Original mono mixes remastered)

Revolver Special Edition (Deluxe): 29 tracks

* 2CD in digipak with a 40-page booklet abridged from the Super Deluxe book

DISC 1: Revolver (New stereo mix): 14 tracks

DISC 2: Sessions highlights + “Paperback Writer” & “Rain” (New stereo mixes): 15 tracks

Revolver Special Edition (Standard): 14 tracks

* Digital (New album mix in stereo & hi res 96kHz/24-bit stereo + new Dolby Atmos mix)

* 1CD in digipak (New stereo mix)

* 1LP (New stereo mix) on half-speed mastered 180-gram vinyl

* Limited Edition 1LP vinyl picture disc (New stereo mix) illustrated with the album cover art

REVOLVER SPECIAL EDITION

Tracklists

SUPER DELUXE [5CD + 100-page hardbound book in slipcase | digital audio collection]

CD1: Revolver (New stereo mix)

1: Taxman

2: Eleanor Rigby

3: I’m Only Sleeping

4: Love You To

5: Here, There And Everywhere

6: Yellow Submarine

7: She Said She Said

8: Good Day Sunshine

9: And Your Bird Can Sing

10: For No One

11: Doctor Robert

12: I Want To Tell You

13: Got To Get You Into My Life

14: Tomorrow Never Knows

CD2: Sessions One

1: Tomorrow Never Knows (Take 1)

2: Tomorrow Never Knows (Mono mix RM 11)

3: Got To Get You Into My Life (First version) – Take 5

4: Got To Get You Into My Life (Second version) – Unnumbered mix - mono

5: Got To Get You Into My Life (Second version) – Take 8

6: Love You To (Take 1) - mono

7: Love You To (Unnumbered rehearsal) - mono

8: Love You To (Take 7)

9: Paperback Writer (Takes 1 and 2) – Backing track – mono

10: Rain (Take 5 – Actual speed)

11: Rain (Take 5 – Slowed down for master tape)

12: Doctor Robert (Take 7)

13: And Your Bird Can Sing (First version) – Take 2

14: And Your Bird Can Sing (First version) – Take 2 (giggling)

CD3: Sessions Two

1: And Your Bird Can Sing (Second version) – Take 5

2: Taxman (Take 11)

3: I’m Only Sleeping (Rehearsal fragment) - mono

4: I’m Only Sleeping (Take 2) - mono

5: I’m Only Sleeping (Take 5) - mono

6: I’m Only Sleeping (Mono mix RM1)

7: Eleanor Rigby (Speech before Take 2)

8: Eleanor Rigby (Take 2)

9: For No One (Take 10) – Backing track

10: Yellow Submarine (Songwriting work tape – Part 1) - mono

11: Yellow Submarine (Songwriting work tape – Part 2) – mono

12: Yellow Submarine (Take 4 before sound effects)

13: Yellow Submarine (Highlighted sound effects)

14: I Want To Tell You (Speech and Take 4)

15: Here, There And Everywhere (Take 6)

16: She Said She Said (John’s demo) - mono

17: She Said She Said (Take 15) – Backing track rehearsal

CD4: Revolver (Original mono master)

Album tracklist (same as above)

CD5: Revolver EP

1: Paperback Writer (New stereo mix)

2: Rain (New stereo mix)

3: Paperback Writer (Original mono mix remastered)

4: Rain (Original mono mix remastered)

Προ-παραγγείλτε το Revolver εδώ (διαθέσιμο στις 28 Οκτωβρίου):

https://thebeatles.lnk.to/RevolverGREPR