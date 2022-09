Το κομμάτι από το δίσκο Hounds of Love βιώνει τους τελευταίους μήνες μια επικών διαστάσεων επιτυχία, έπειτα από την προσθήκη του στο soundtrack της σειράς Stranger Things

Σε CD single πρόκειται να κυκλοφορήσει το “Running Up That Hill (A Deal With God)” της Kate Bush, με τους θαυμαστές της τραγουδίστριας, παλιούς και νέους, να μπορούν να το αναζητήσουν από σήμερα στα δισκοπωλεία από τη δισκογραφική εταιρία Rhino.

Το κομμάτι από το δίσκο Hounds of Love βιώνει τους τελευταίους μήνες μια επικών διαστάσεων επιτυχία, έπειτα από την προσθήκη του στο soundtrack της σειράς Stranger Things. Σύμφωνα μάλιστα με το steaming report του Spotify για το καλοκαίρι που μας πέρασε, αυτό ήταν ένα από τα κορυφαία σε ακροάσεις κομμάτια της πλατφόρμας. Πιο συγκεκριμένα, το μόνο που το ξεπέρασε στην πραγματικότητα σε ακροάσεις ήταν το “As It Was” του Harry Styles, με 610 εκατομμύρια streams τους τελευταίους τρεις μήνες.

Η Kate Bush φαίνεται πως έχει γίνει πλουσιότερη κατά 2,3 εκατομμύρια δολάρια έπειτα από την πρόσφατη αναβίωση του κομματιού χάρη στο streaming revenue, με την εμβληματική τραγουδοποιό να χαρακτηρίζει την επιτυχία της σε συνέντευξή της στο BBC Radio 4 ως κάτι το εξωπραγματικό. Η ίδια χαρακτήρισε επίσης φανταστικό το γεγονός ότι το νεότερο σε ηλικία κοινό έρχεται σε επαφή με τη μουσική της. Εμείς συμφωνούμε απόλυτα!