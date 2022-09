Οι Lamar και Taylour Paige γύρισαν την ταινία μικρού μήκους σε ένα μόλις take, με τα live vocals τους να καταγράφονται on camera

Την 6λεπτη συνοδευτική του ταινία για το “We Cry Together” με την ηθοποιό Taylour Paige έκανε και επίσημα διαθέσιμη ο Kendrick Lamar, μιας που αυτή αποτελούσε μέχρι πρότινος ένα theatre-exclusive του χαρισματικού rapper. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στον δίσκο Mr. Morale & The Big Steppers, ενώ η ταινία γυρίστηκε περίπου 2,5 χρόνια πριν.

Ο Lamar σκηνοθέτησε ο ίδιος την ταινία, με τη βοήθεια των Jake Schreier και Dave Free, ενώ τη φωτογραφία ανέλαβε ο Adam Newport-Berra. Σε αυτήν, Lamar και Paige (γνωστή από τον ρόλο της στο Zola) ερμηνεύουν ένα ζευγάρι που τσακώνεται έντονα, ξεπερνώντας στην πορεία τα όρια, αλλά και κάνοντας make-up sex σε έναν καναπέ.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του Billboard, Lamar και Taylour Paige γύρισαν την ταινία μικρού μήκους σε ένα μόλις take, με τα live vocals τους να καταγράφονται on camera.

Δείτε εδώ ολόκληρο το short-film:

To “We Cry Together” προβλήθηκε σε επιλεγμένες αίθουσες τον περασμένο Ιούνιο, με θεατές κυρίως φίλους των καλλιτεχνών, όπως και συντελεστές της ταινίας. Καθώς ωστόσο αυτή προβλήθηκε κανονικά στον κινηματογράφο, έστω και με αυτόν τον τρόπο, η ταινία θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνιστικό των επόμενων βραβείων Oscar, στην κατηγορία Best Live Action Short.

Το Mr. Morale & The Big Steppers είναι ο πέμπτος δίσκος του Lamar και κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάιο. Ο ίδιος βρίσκεται αυτή τη στιγμή on the road, ολοκληρώνοντας το αμερικανικό σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας του για την προώθησή του.