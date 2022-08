Έπειτα από τα deluxe reissues των Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, White Album, Abbey Road και Let It Be

Την deluxe boxset κυκλοφορία του Revolver των Beatles επιβεβαίωσε ο παραγωγός του συγκροτήματος, Giles Martin, με τη νέα εκδοχή του εμβληματικού δίσκου του 1966 να ετοιμάζεται αυτήν την περίοδο.

Η κυκλοφορία του δίσκου έρχεται έπειτα από τα deluxe reissues των δίσκων Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, White Album, Abbey Road και Let It Be, τη μίξη και το remastering των οποίων είχε αναλάβει ο Martin (ο οποίος είναι γιος του πρώτου παραγωγού των Beatles, George Martin) και στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν outtakes, ακυκλοφόρητα κομμάτια και demos.

Σύμφωνα με τον Martin, το Revolver θα υποστεί αντίστοιχη επεξεργασία και αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο φθινόπωρο από την Apple Corps και τη Universal Music.

Το Revolver αποτελεί τον 11ο δίσκο των Beatles και το τελευταίο τους studio project μετά τη διάλυσή τους ως live band. Για τη δημιουργία του είχαν χρησιμοποιηθεί τότε υπερσύγχρονα μέσα, ενώ για πολλούς θεωρείται και ο καλύτερος δίσκος των Σκαθαριών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες ως προς το τι θα περιλαμβάνει η νέα έκδοση του δίσκου.