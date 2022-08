"I Ain't Quite Where I Think I Am": ακούστε το νέο κομμάτι των Arctic Monkeys που έπαιξαν για πρώτη φορά live

Στο φεστιβάλ Zurich Openair festival (στην Ελβετία), έπαιξαν οι Arctic Monkeys την Τρίτη και κατά τη διάρκεια του σετ τους, έπαιξαν για πρώτη φορά ένα τραγούδι που ονομάζεται "I Ain't Quite Where I Think I Am". Δείτε παρακάτω πλάνα που απαθανάτισαν οι θαυμαστές.

Το "I Ain't Quite Where I Think I Am" έχει ήχο κοντά στο τελευταίο άλμπουμ των Arctic Monkeys, Tranquility Base Hotel & Casino. Ακούστε το εδώ:

Το στυλ του νέου τραγουδιού ταιριάζει επίσης με την πρόσφατη περιγραφή του ντράμερ Matt Helders για το επόμενο LP τους. Όπως είχαμε πει, αποκάλυψε ότι «θα συνεχίζει από εκεί που μας άφησαν με το Tranquility Base Hotel & Casino του 2018».

Μιλώντας στο Drumathon LIVE 2022 του NME, ο Helders ανέφερε ότι οι μέρες των Arctic Monkeys και του single τους από το 2012, “R U Mine?”, ανήκουν πια στο παρλεθόν, αναφέροντας ότι το συγκρότημα δεν πρόκειται να είναι ποτέ ξανά όπως ήταν σε εκείνο τον δίσκο αναφορικά με το ύφος και τα heavy riffs τους.

«Όμως υπάρχουν και εδώ riffs και είναι κάπως περισσότερο up-tempo, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ένας loud δίσκος. Είναι κάπως δύσκολο να το εξηγήσω!», ανέφερε ο μουσικός.

Σε προηγούμενη συνέντευξή του στο BBC Radio την προηγούμενη χρονιά, ο Helders είχε αναφέρει ότι ο δίσκος έχει ολοκληρωθεί, παρότι δεν είχε ακόμη τίτλο.

Οι Arctic Monkeys μόλις άρχισαν να παίζουν τα πρώτα τους live από την έναρξη της πανδημίας.