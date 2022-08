Στο Life Moves Pretty Fast box set θα περιλαμβάνονται μουσικές που αγαπήθηκαν από τις ταινίες Pretty in Pink, Ferris Bueller's Day Off, The Breakfast Club και πολλές ακόμη

Σε ένα box set πρόκειται να κυκλοφορήσουν τα soundtracks των κινηματογραφικών ταινιών του John Hughes, τα οποία και συνδέθηκαν με το new wave κοινό της δεκαετίας του ’80 και των μετέπειτα δεκαετιών όσο λίγα.

Το box set θα τιτλοφορείται Life Moves Pretty Fast: The John Hughes Mixtapes και αυτό πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 11 Νοεμβρίου από τις εταιρίες Demon/Edsel.

Η συλλογή θα καλύπτει τις κυκλοφορίες του σκηνοθέτη από το 1983 μέχρι και το 1989, περιλαμβάνοντας τα soundtracks των ταινιών Pretty in Pink, Ferris Bueller’s Day Off, The Breakfast Club, Sixteen Candles, Weird Science, National Lampoon’s Vacation, Some Kind of Wonderful, She’s Having a Baby, The Great Outdoors, Uncle Buck και Planes, Trains and Automobiles. Το curation αυτής ανέλαβε ο music supervisor του σκηνοθέτη, Tarquin Gotch.

Το Life Moves Pretty Fast θα είναι διαθέσιμο σε πολλές διαφορετικές εκδοχές σε CD, βινύλιο και κασέτα, ενώ δεν θα λείπουν και οι limited edition κυκλοφορίες με επιπλέον υλικό. Στο deluxe CD set και στη limited edition vinyl collection, οι θαυμαστές του Hughes θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν και ένα booklet αναμνήσεων των Matthew Broderick, James Hughes και Tarquin Gotch, μαζί με track by track sleeve notes.

Όλες οι εκδοχές του box set περιλαμβάνουν το εμβληματικό κομμάτι των Simple Minds, “Don’t You (Forget About Me)”, όπως και κομμάτια των Kate Bush, Oingo Boingo, OMD, Big Audio Dynamite, Τhe Psychedelic Furs και πολλών ακόμη.

Ο γιος του Hughes, James Hughes, ο οποίος εργάστηκε με την Demon Music Group για την κυκλοφορία ανέφερε σε σχετικές του δηλώσεις: «Η συλλογή αποτελεί μια υπενθύμιση για τους ίδιους τους μουσικούς που ανέδειξε ο John Hughes στα 1980s, αλλά και για το πόσο η έρευνά του πάνω στη μουσική ξεπέρασε κατά πολύ την ίδια του την εποχή. Μέχρι και τις τελευταίες μέρες της ζωής του, συνέλλεγε αδιανόητες ποσότητες μουσικής από όλο τον κόσμο, από τους New Romantic και Νew Wave ήχους, που για πολλούς ορίζουν ακόμη το ποιος ήταν».

