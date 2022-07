Ένα νέο trailer κυκλοφόρησε για το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του David Bowie, Moonage Daydream, το οποίο και αναμένεται στις αίθουσες (του εξωτερικού για την ώρα) τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Σκηνοθετημένο από τον Brett Morgen (The Kid Stays In The Picture, Cobain: Montage Of Heck), το ντοκιμαντέρ υπόσχεται μια «πειραματική κινηματογραφική οδύσσεια» και διαθέτει αφήγηση από τον ίδιο τον Bowie, όσο εξερευνάται το δημιουργικό, μουσικό και πνευματικό ταξίδι της ζωής του.

Το Moonage Daydream αποτελεί την πρώτη ταινία για τη ζωή του εμβληματικού καλλιτέχνη που δημιουργείται με τη σύμφωνη γνώμη της οικογένειας και των ευρύτερων κληρονόμων του, ενώ αυτό θα περιλαμβάνει υλικό από το πλούσιο προσωπικό του αρχείο που δεν έχει ξαναδημοσιευθεί ποτέ.

Η πίεση για τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ υπήρξε μάλιστα για τον Morgen τόσο μεγάλη, που ο ίδιος υπέστη έμφραγμα και έμεινε σε κώμα όταν ξεκίνησε να εργάζεται πάνω σε αυτό τον Ιανουάριο του 2017.

