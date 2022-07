Με έναν ολοκαίνουριο δίσκο με τον ευφάνταστο τίτλο Free LSD επιστρέφει το supergroup των OFF!, το οποίο αποτελείται από τους Keith Morris (Circle Jerks, ex-Black Flag) και Dimitri Coats (ex-Burning Brides). Η νέα αυτή δισκογραφική δουλειά είναι και η πρώτη εδώ και οκτώ ολόκληρα χρόνια και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 30 Σεπτεμβρίου. Πρώτο δείγμα του δίσκου είναι το κομμάτι “War Above Los Angeles”, το οποίο και μπορείτε να ακούσετε παρακάτω.

Το Free LSD αποτελεί το ξεκίνημα μιας νέας εποχής για το συγκρότημα, το οποίο και πρόσφατα καλωσόρισε τον νέο του drummer, Justin Brown (Thundercat, Flying Lotus, Herbie Hancock), αλλά και τον μπασίστα Autry Fulbright II (…And You Will Know Us by the Trail of Dead) στο lineup.

Οι OFF! θα παρουσιάσουν τη νέα τους δουλειά σε μια περιοδεία στη Βόρεια Αμερική που θα ξεκινήσει στις 24 Οκτωβρίου από το Phoenix της Arizona.

Στο video του “War Above Los Angeles” πρωταγωνιστούν ο frontman των Jesus Lizard, David Yow, ο επαγγελματίας skater, Don Nguyen, το μοντέλο, Chloe Dykstra, ο drummer των Dead Kennedys, D.H. Peligro, και πολλοί ακόμη, ενώ αυτό αποτελεί και τμήμα μιας feature film που το συγκρότημα ετοιμάζει αυτήν την περίοδο.

Δείτε το video του “War Above Los Angeles”, το album artwork και την tracklist.

Free LSD Artwork:

Free LSD Tracklist: