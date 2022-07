Την επανακυκλοφορία του Wish για την 30η του επέτειο ανακοίνωσαν οι Cure, οι οποίοι θα συνοδεύσουν την έκδοση με 24 ολόκληρα ακυκλοφόρητα κομμάτια εκείνης της περιόδου.

Remastered από τον Robert Smith και τον Miles Showell στα ιστορικά Abbey Road Studios, το τριπλό CD και διπλό LP αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 7 Οκτωβρίου. Η επανακυκλοφορία θα περιλαμβάνει 45 κομμάτια, συμπεριλαμβανομένου του original δίσκου του 1992, όπως και 21 ακυκλοφόρητα μέχρι σήμερα demos. Επιπλέον, οι θαυμαστές του συγκροτήματος θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τέσσερα ακόμη tracks στην επανέκδοση από το mail-order only cassette που είχαν κυκλοφορήσει οι Cure το 1993, το Lost Wishes, όπως και το ακυκλοφόρητο μέχρι σήμερα “A Wendy Band” από τα Manor Studio sessions του 1992.

Ακούστε πιο κάτω το “Uyea Sound,” το οποίο και περιλαμβάνεται στο Lost Wishes.

Ο δίσκος είναι ήδη διαθέσιμος για προπαραγγελίες

Wish Deluxe Edition Tracklist:

CD1 – Original Album Remastered by Robert Smith and Miles Showell at Abbey Road Studios

Open (6:51) High (3:37) Apart (6:38) From The Edge of The Green Sea (7:44) Wendy Time (5:13) Doing The Unstuck (4:24) Friday I’m In Love (3:38) Trust (5:32) A Letter To Elise (5:14) Cut (5:55) To Wish Impossible Things (4:43) End (6:45)

CD2 – Demos

The Big Hand [1990 Demo] (4:38) [final version on B-side to A Letter To Elise 7”] Cut [1990 Demo] aka “Away” (3:31) [final version appears on WISH] A Letter To Elise [1990 Demo] aka “Cut” (5:01) [final version appears on WISH] Wendy Time [1990 Demo] (5:13) [final version appears on WISH] This Twilight Garden [Instrumental Demo] (3:25) [final version on B-side to High 7″] Scared As You [Instrumental Demo] (2:33) [final version on B-side to Friday I’m In Love 12″] To Wish Impossible Things [Instrumental Demo] (3:33) [final version appears on WISH] Apart [Instrumental Demo] (3:38) [final version appears on WISH] T7 [Instrumental Demo] (2:40) * Now Is The Time [Instrumental demo] (2:20) * Miss van Gogh [Instrumental demo] (2:48) * T6 [Instrumental Demo] (3:14) * Play [Instrumental Demo] (2:28) [final version on B-side to High 12″] A Foolish Arrangement [Instrumental Demo] (2:28) [final version on B-side to A Letter To Elise 12″] Halo [Instrumental Demo] (3:06) [final version on B-side to Friday I’m In Love 7″] Trust [Instrumental Demo] (4:02) [final version appears on WISH] Abetabw [Instrumental Demo] (2:26) * T8 [Instrumental Demo] (2:17) * Heart Attack [Instrumental Demo] (2:41) * Swing Change [Instrumental Demo] (2:10) * Frogfish [Instrumental Demo] (2:35) *

CD3 – ‘Lost Wishes’ / Studio Out-Takes / 12” Remixes / Live / Rare / Previously Unreleased

Uyea Sound [Dim-D Mix] (5:28 [from Lost Wishes MC 1993] Cloudberry [Dim-D Mix] (5:22) [from Lost Wishes MC 1993] Off To Sleep… [Dim-D Mix] (3:47) [from Lost Wishes MC 1993] The Three Sisters [Dim-D Mix] (4:12) [from Lost Wishes MC 1993] A Wendy Band [Instrumental] (3:47) * From The Edge Of The Deep Green Sea [Partscheckruf Mix] (7:36) ** Open [Fix Mix] (6:51) [B-side to High 12″] High [Higher Mix] (7:15) [High 12″] Doing The Unstuck [Extended 12” Mix] (5:54) Friday I’m In Love [Strangelove Mix] (5:29 [Friday I’m In Love 12″] A Letter To Elise [Blue Mix] (6:36) [A Letter To Elise 12″] End [Paris Live 92] (8:38) **

* = Unreleased track

** = Unreleased version