Για την εμπειρία της έπειτα από το ανεύρυσμα που υπέστη στον εγκέφαλο μίλησε πρόσφατα η Joni Mitchell, η οποία και εμφανίστηκε για μια συνέντευξη στην εκπομπή του CBS, CBS Mornings. Αφορμή για τη συνέντευξη υπήρξε μια εμφάνιση-έκπληξη της ίδιας στο Newport Folk Festival που διεξήχθη το περασμένο Σαββατοκύριακο, η οποία και ήταν η πρώτη της στο εν λόγω φεστιβάλ έπειτα από 53 ολόκληρα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια του Joni Jam, σε curation της τραγουδίστριας και στιχουργού Brandi Carlile, η Mitchell ερμήνευσε 13 κομμάτια με ορχήστρα μουσικών, με την ίδια να είναι καθισμένη κατά το μεγαλύτερο μέρος της συναυλίας. Η ίδια σηκώθηκε ωστόσο για το τελευταίο κομμάτι, το “Just Like This Train” από τον δίσκο Court and Spark του 1974, για το οποίο έπαιξε μάλιστα και κιθάρα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στο CBS Mornings, η Mitchell εκμυστηρεύτηκε ότι έμαθε ξανά να παίζει κιθάρα έπειτα από το ανεύρυσμα που υπέστη το 2015.

«Μαθαίνω», ανέφερε στον reporter Anthony Mason όταν εκείνος της έκανε σχετική ερώτηση. «Βλέπω videos στο διαδίκτυο ώστε να βλέπω πώς να τοποθετώ τα δάκτυλά μου. Είναι φανταστικό…. Όταν παθαίνεις ανεύρυσμα, δεν ξέρεις ούτε πώς να κάτσεις στην καρέκλα. Δεν ξέρεις πώς να σηκωθείς από το κρεβάτι. Πρέπει να μάθεις όλα αυτά τα πράγματα ξανά. Επιστρέφεις κατά βάση στην βρεφική ηλικία».

Ερωτώμενη ξανά από τον Mason πώς βρήκε τη δύναμη να κάνει ξανά αυτά τα πράγματα, η Mitchell απάντησε ότι δεν το γνώριζε. Η ίδια ανέφερε ωστόσο ότι ο χειρουργός της της είπε ότι διέθετε «θέληση και θάρρος».

Το Joni Jam αποτέλεσε το πρώτο full set που παρουσίασε η Mitchell μπροστά στο κοινό μετά το 2000. Μαζί με την Carlile, άλλοι μουσικοί που συμμετείχαν ήταν ο Marcus Mumford, η country τραγουδίστρια Wynona Judd και πολλοί ακόμη.

Joni Mitchell took the stage at @NewportFolkFest on Sunday for a rare live performance, joining @BrandiCarlile to sing "A Case of You" and "Just Like This Train": https://t.co/PhBeGJ8gMa pic.twitter.com/OqNa6ZZcLS — Consequence (@consequence) July 25, 2022

What is life? Joni Mitchell singing A Case of You with Brandi Carlile!#NewportFolkFest pic.twitter.com/61KbnaQFAj — Aimsel Ponti (@Aimsel) July 24, 2022