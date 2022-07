Για το ποιοι τον βοήθησαν στη διαχείριση της απώλειας του γιου του, Arthur, μίλησε ο Nick Cave σε πρόσφατη ανάρτησή του στην προσωπική του ιστοσελίδα, Red Hand Files.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο δημοφιλής καλλιτέχνης ερωτήθηκε στο Q&A της ιστοσελίδας όπου και αλληλεπιδρά με τους θαυμαστές του «ποια η διαφορά μεταξύ του ίδιου και της συζύγου του, Susie». Εκείνος απάντησε τότε ότι εκείνη παρακολουθεί το δημοφιλές reality του ITV2 με τίτλο Love Island, ενώ εκείνος όχι.

Ο τραγουδιστής συνέχισε εξηγώντας φυσικά τι κρύβεται πίσω από αυτήν την επιλογή της συζύγου του, αναλύοντας της σχέση που ο ίδιος και η οικογένειά του διατηρεί με τους γονείς ενός διαγωνιζόμενου στο reality, του Luca Bish.

«Ο Luca ήταν σχολικός φίλος των διδύμων μας, του Arthur και του Earl», έγραψε ο Cave. «Κατά συνέπεια η Susie κι εγώ γίναμε φίλοι των γονιών του Luca, της Maria και του Michael. Η Maria είναι έμπορος αντικών και ο Michael ιχθυοπώλης. Ιχθυοπώλης είναι και ο Luca».

Ο ίδιος συνέχισε: «Όταν πέθανε ο Arthur, τις πρώτες μέρες εκείνης της φρικτής, χαοτικής εβδομάδας, η Maria ήρθε στην πόρτα μας με έναν δίσκο με λαζάνια και επί της ουσίας μας φρόντισε. Δεν μας είπε σχεδόν τίποτα. Μας έφτιαχνε τσάι. Μας μαγείρευε. Ήταν απλά παρούσα. Ήταν η μόνη συνεπής σε μια περίοδο τρόμου και σύγχυσης, όταν κύματα απελπισμένων ανθρώπων πήγαιναν και έρχονταν για να υποφέρουν μαζί μας».

Στη συνέχεια ο Cave δήλωσε: «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την καλοσύνη της. Ακόμη και την πρώτη εβδομάδα, όταν ο κόσμος φάνταζε να καθορίζεται από μια αδιανόητη και διαστρεβλωτική αγριότητα, η Maria μας υπενθύμιζε ότι υπάρχει καλοσύνη στον κόσμο. Υπήρξε επίσης ένα μάθημα για εμάς, ως προς το πώς συμπεριφερόμαστε σε ανθρώπους σε κατάσταση πένθους – δεν χρειάζεται να πεις τίποτα, απλά κάνε κάτι. Φτιάξε ένα φλυτζάνι τσάι, μαγείρεψε δείπνο. Μέχρι σήμερα, ο Michael φέρνει φρέσκο ψάρι στο σπίτι μας, το αφήνει και φεύγει, χωρίς λέξη. Προσποιείται ότι μας το χρεώνει, ενώ ξέρουμε ότι δεν το κάνει. Αυτοί οι άνθρωποι, οι γονείς του Luca, είναι το παράδειγμα του πόσο καλοί μπορεί να είναι οι άνθρωποι και αγαπούν τον γιο τους, τον Luca».

Ο Cave ολοκληρώνει την απάντησή του ως εξής: «Γι’ αυτό και η Susie βλέπει το Love Island και τον υποστηρίζει και ελπίζει ότι θα κερδίσει. Κι εγώ ελπίζω να κερδίσει ο Luca και να κερδίσει σύντομα, γιατί τότε θα μπορώ να πάρω τη ριμάδα την τηλεόραση πίσω! Με αγάπη, Nick».

Ο Arthur Cave έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 15 ετών το 2015, όταν και έπεσε κατά λάθος από έναν γκρεμό κοντά στο σπίτι της οικογένειάς του, στο Ovingdean του Ανατολικού Sussex. Η πρώτη φορά που ο Nick Cave αναφέρθηκε στην απώλειά του ήταν το 2016, στην ταινία One More Time With Feeling.