Πότε αναμένεται να κυκλοφορήσει ο νέος τους δίσκος, How Do You Burn?;

Το νέο τους single με τίτλο “A Line of Shots” κυκλοφόρησαν οι Afghan Whigs, το οποίο και θα περιλαμβάνεται στον επικείμενο δίσκο τους, How Do You Burn?.

“Don’t wait too long/ The feeling’s gonna come in a wave”, τραγουδά το αγαπημένο συγκρότημα στο κομμάτι, προτού αυτό ξεδιπλώσει ένα έντονο shoegaze distortion με overlayed φωνητικά στη συνέχειά του.

Οι Afghan Whigs πρόκειται να ξεκινήσουν μια ευρωπαϊκή περιοδεία στις 23 Ιουλίου, ενώ τον Σεπτέμβριο θα μεταφερθούν στην Αμερική για συναυλίες, για να επιστρέψουν ξανά σε ευρωπαϊκό έδαφος τον Οκτώβριο.

Ο δίσκος How Do You Burn? αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 9 Σεπτεμβρίου από τις Royal Cream/BMG. Μαζί με το “A Line of Shots”, οι Afghan Whigs έχουν ήδη κυκλοφορήσει τα singles “The Getaway” και “I’ll Make You See God”. Ο τελευταίος τους δίσκος κυκλοφόρησε το 2017, με τίτλο In Spades.

Ακούστε εδώ το “A Line of Shots”: