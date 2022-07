Εικασίες για ένα πιθανό reunion των Pulp δημιούργησε ένα μυστηριώδες post του Jarvis Cocker στο Instagram.

Στο clip 15 δευτερολέπτων που ο ίδιος ανέβασε, οι θαυμαστές του καλλιτέχνη ακούν χειροκροτήματα, ενώ στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “What exactly do you do for an encore?”. Αυτό παραπέμπει φυσικά στους στίχους του ομώνυμου κομματιού από τον δίσκο This Is Hardcore του 1998, ο οποίος του χρόνου θα συμπληρώσει 25 χρόνια από την κυκλοφορία του.

“Good question…” απαντά ο ίδιος ο Cocker στο caption του post, το οποίο ακολουθείται από το hashtag “#overtoyou”.

Δείτε το σχετικό post εδώ:

Η αγαπημένη μπάντα από το Sheffield ανακοίνωσε το τελευταίο της reunion τον Νοέμβριο του 2010, με το ίδιο line-up που είχε κατά τη δημιουργία του δίσκου Different Class, δηλαδή αυτό των Cocker, Russell Senior, Candida Doyle, Nick Banks, Steve Mackey και Mark Webber. Τότε είχαν δώσει μια σειρά από συναυλίες, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης-έκπληξη στο Glastonbury του 2011 που άφησε εποχή, όπως και ένα headline slot στα φεστιβάλ του Reading και του Leeds της ίδιας χρονιάς.

Οι Pulp δεν έχουν εμφανιστεί μαζί από τον Δεκέμβριο του 2021, όταν και έδωσαν ένα homecoming gig στο Sheffield και δύο ακόμη συναυλίες στο SS Coachella Cruise.

Μιλώντας στο Creative Independent το 2020, ο Jarvis Cocker είχε δηλώσει ότι οι εμφανίσεις των Pulp το 2011 και 2012 ήταν για εκείνον ένα «ικανοποιητικό τέλος» για το κεφάλαιο Pulp.

Θα τους δούμε άραγε να δημιουργούν κάτι νέο το επόμενο διάστημα, επιστρέφοντας ταυτόχρονα στα μεγάλα φεστιβάλ; Ο χρόνος θα δείξει!