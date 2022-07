Οι Titus Andronicus κυκλοφορούν τη νέα τους δισκογραφική δουλειά, The Will to Live, η οποία και θα προσγειωθεί στα δισκοπωλεία στις 30 Σεπτεμβρίου, προτού ξεκινήσουν μια μεγάλη περιοδεία στη Βόρεια Αμερική.

Σε παραγωγή από τον frontman του συγκροτήματος, Patrick Stickles, αλλά και του Howard Bilerman, το The Will to Live αποτελεί μια δουλειά που γεννήθηκε μέσα από την τραγωδία, όπως και τον θρίαμβο που έχουν βιώσει το τελευταίο διάστημα οι Titus Andronicus. Τραγωδία, εξαιτίας του θανάτου του Matt “Money” Miller, ιδρυτικού τους μέλους και keyboardist του συγκροτήματος, και θρίαμβο χάρη στην βελτιωμένη ψυχική υγεία του Patrick Stickles, που στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Το πρώτο δείγμα δουλειάς του δίσκου που εκφράζει ως ένα βαθμό τα παραπάνω είναι το single “(I’m) Screwed”, το οποίο και μπορείτε να ακούσετε πιο κάτω.

Το The Will to Live είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία.

The Will to Live Artwork:

The Will to Live Tracklist: