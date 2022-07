Επέστρεψαν και επίσημα οι Interpol, ο νέος δίσκος των οποίων κυκλοφορεί από σήμερα στα δισκοπωλεία παγκοσμίως. Τίτλος αυτού: The Other Side of Make-Believe, με την Matador Records να βρίσκεται για ακόμη μια φορά πίσω από μία νέα κυκλοφορία των αγαπημένων Νεοϋορκέζων.

Έχοντας ξεκινήσει να δουλεύουν το The Other Side of Make-Believe εξ αποστάσεως, το συγκρότημα επανενώθηκε σε ένα νοικιασμένο σπίτι στα Catskills ώστε να ηχογραφήσει τον δίσκο στις αρχές του 2021. Οι ηχογραφήσεις ολοκληρώθηκαν τελικά στο Βόρειο Λονδίνο με τον πρώην συνεργάτη τους, Alan Moulder, ο οποίος βρέθηκε στον ρόλο του συμπαραγωγού μαζί με τον Flood.

Ακούστε εδώ ολόκληρο τον ολοκαίνουριο δίσκο του συγκροτήματος:

The Other Side of Make-Believe Artwork:

The Other Side of Make-Believe Tracklist: