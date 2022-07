Τα πλάνα τους για επανένωση γνωστοποίησαν τα εναπομείναντα μέλη των Pantera, οι οποίοι και σκοπεύουν να ξεκινήσουν μια tour το 2023. Αυτή θα είναι και η πρώτη φορά που το συγκρότημα θα βρεθεί στη σκηνή, 20 χρόνια μετά τη διάλυσή του.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Billboard, ο τραγουδιστής των Pantera, Philip Anselmo, και ο μπασίστας τους, Rex Brown, έχουν ήδη υπογράψει μια συμφωνία με την εταιρία Artist Group International για μια σειρά από εμφανίσεις στις ΗΠΑ. Για την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές οι ημερομηνίες των εμφανίσεων, ούτε και το ποιοι μουσικοί θα βρεθούν στη σκηνή μαζί με τα εναπομείναντα μέλη τους.

Οι Pantera σχηματίστηκαν το 1981 και διαλύθηκαν το 2003. Το 2004, ο κιθαρίστας τους, Dimebag Darrell, δολοφονήθηκε στην Alrosa Villa του Ohio. Το 2018, ο αδερφός του Darrell, Vinnie Paul, πέθανε σε ηλικία 54 ετών έπειτα από προβλήματα σχετιζόμενα με τη στεφανιαία αρτηριακή νόσο.

Σε μια συνέντευξή του το 2019, ο Anselmo είχε tease-άρει μια πιθανή Pantera tribute tour με τον Brown και τον κιθαρίστα Zakk Wylde, ο οποίος και είναι επί χρόνια φίλος του συγκροτήματος.

Οι Pantera κυκλοφόρησαν εννέα δίσκους κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, συμπεριλαμβανομένου του breakthrough LP τους από το 1990, Cowboys From Hell, και το follow up του 1992, Vulgar Display Of Power. Ο πιο επιτυχημένος δίσκος τους υπήρξε το Far Beyond Driven του 1994, που με την κυκλοφορία του βρέθηκε στην κορυφή του US Billboard 200.