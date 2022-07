Ένα νέο κομμάτι με τίτλο “Bending Hectic” παρουσίασαν οι Smile στο Montreux Jazz Festival της Ελβετίας, με τον Thom Yorke να έχει γράψει τους στίχους του μόλις μισή ώρα πριν από τη συναυλία.

Το trio των Thom Yorke, Jonny Greenwood και Tom Skinner ερμήνευσε ακόμη μια σειρά από κομμάτια που έκαναν την ζωντανή πρεμιέρα τους επίσης κατά τη διάρκεια της περιοδείας τους, με το “Bending Hectic” να παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια του encore της μπάντας.

Η περιοδεία των Smile διεξάγεται αυτήν την περίοδο στα πλαίσια της κυκλοφορίας του ντεμπούτου δίσκου τους, A Light for Attracting Attention. Σε λίγες ημέρες πρόκειται να ολοκληρώσουν το ευρωπαϊκό κομμάτι της, για να συνεχίσουν από τον Νοέμβριο και μετά στη Βόρεια Αμερική.

Δείτε εδώ νεό υλικό από τα τελευταία live τους όπως και την πλήρη Montreux Jazz Fest setlist τους:

new one … work in progress … there are a few .. https://t.co/jPeNYiNVEz — Thom Yorke (@thomyorke) July 10, 2022

Setlist:

Pana-vision

Thin Thing

The Opposite

Speech Bubbles

Free in the Knowledge

A Hairdryer

Waving a White Flag

Colours Fly

We Don’t Know What Tomorrow Brings

Skrting on the Surface

Bodies Laughing

The Smoke

You Will Never Work in Television Again

Encore:

The Same

Bending Hectic (New song, live debut)

Just Eyes and Mouth

Feeling Pulled Apart by Horses