Την πρώτη του βρετανική και ευρωπαϊκή περιοδεία εδώ και πέντε χρόνια ανακοίνωσε ο Bob Dylan, ο οποίος και αναμένεται να επιστρέψει στις ζωντανές του εμφανίσεις τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Η θρυλική “Never Ending Tour” του καλλιτέχνη θα εκκινήσει για ακόμη μια φορά από το Όσλο της Νορβηγίας, για να ρίξει (προσωρινά πάντα) αυλαία στη Γλασκόβη. Τα εισιτήρια αυτής θα γίνουν διαθέσιμα από τις 15 Ιουλίου.

Τα επικείμενα συναυλιακά dates του Dylan έρχονται για να προωθηθεί ο τελευταίος του δίσκος, Rough and Rowdy Ways. Ο ίδιος επανηχογράφησε πρόσφατα το κλασικό “Blowin’ in the Wind” με τον παραγωγό T Bone Burnett — με τη μία και μοναδική κόπια της ηχογράφησης να πωλείται έπειτα από δημοπρασία στο εξωφρενικό ποσό του $1.7 εκατομμυρίου δολαρίων.

Ο Bob Dylan αναμένεται επίσης να κυκλοφορήσει τον ερχόμενο Νοέμβριο το πρώτο του βιβλίο εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, με τίτλο The Philosophy of Modern Song.

Bob Dylan 2022 Tour Dates:

09/25 – Oslo, NO @ Spektrum (Tix)

09/27 – Stockholm, SE @ Avicii Arena (Tix)

09/29 – Gotenburg, SE @ Scandinavium (Tix)

09/30 – Copenhagen, DK @ Royal Arena (Tix)

10/11 – Paris, FR @ Grand Rex (Tix)

10/12 – Paris, FR @ Grand Rex (Tix)

10/13 – Paris, FR @ Grand Rex (Tix)

10/15 – Brussels, BE @ Forest National

10/16 – Amsterdam, NL @ AFAS Live (Tix)

10/17 – Amsterdam, NL @ AFAS Live (Tix)

10/19 – London, UK @ London Palladium (Tix)

10/20 – London, UK @ London Palladium (Tix)

10/23 – London, UK @ London Palladium (Tix)

10/24 – London, UK @ London Palladium (Tix)

10/26 – Cardiff, UK @ Motorpoint Arena (Tix)

10/27 – Hull, UK @ Bonus Arena (Tix)

10/28 – Nottingham, UK @ Motorpoint Arena (Tix)

10/30 – Glasgow, UK @ SEC Armadillo (Tix)

10/31 – Glasgow, UK @ SEC Armadillo (Tix)