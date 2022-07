Την κυκλοφορία του single “Free Yourself” σε παραγωγή Stuart Price ανακοίνωσε η Jessie Ware, το οποίο και πρόκειται να γίνει διαθέσιμο στο κοινό στις 19 Ιουλίου.

Μιλώντας για το κομμάτι, η Ware ανέφερε: «Το έγραψα την ίδια μέρα που έγραψα ένα ακόμη κομμάτι που θα ακούσετε, στο πρώτο μου ραντεβού στο studio με τον ασυναγώνιστο Stuart Price και τον παλιό μου φίλο, τον Coffee. «Ήταν εύκολο, διασκεδαστικό και νομίζω ήμασταν όλοι έκπληκτοι όταν χρησιμοποίησα το ρεφραίν αυτό. Ελπίζω να το απολαύσετε, ας ξεκινήσουμε όπως μας αξίζει, ελεύθεροι, γεμάτοι χαρά και χορεύοντας ξέφρενα» συμπλήρωσε η ίδια.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση της τραγουδίστριας στο Twitter:

It’s time for new music. A whole load of new music. Next week, we start with ‘Free Yourself’



I hope you enjoy it, let’s start as we mean to go on, free, joyful and dancing hard!



‘Free Yourself’ • Out 19.07.22 • Presave it here: https://t.co/Cv3fsmEeFo pic.twitter.com/1gdUayuZNM