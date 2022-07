Με ένα νέο κομμάτι επέστρεψαν οι of Montreal, το οποίο και φέρει τον τίτλο “Blab Sabbath Lathe of Maiden”. Αυτό περιλαμβάνεται στον επερχόμενο, 18ο, δίσκο τους με τίτλο Freewave Lucifer f<ck f^ck f>ck και μπορείτε να το ακούσετε πιο κάτω.

Ξεκινώντας με ατμοσφαιρικά synths για να εξελιχθεί σε ένα upbeat κομμάτι, το “Blab Sabbath Lathe of Maiden” βρίσκει τον Kevin Barnes να αναρωτιέται “I’m a mutt, I drink human blood/ My mistake, did I mention I’m a stud?” και να δηλώνει στη συνέχεια “Don’t worry, nothing can hurt you/ Unless you really don’t want it to”.

Σε σχετική του δήλωση, ο Barnes αποκάλεσε το κομμάτι «ένα υγρό όνειρο του Nile Rodgers, στο οποίο εμπλέκονται οι William Gibson, Gokudō, ABBA, Marie Kondo, Marc Bolan, το μουσικό video του “1999” του Prince, ο Leroy Horsemouth Wallace, ο χορός συνοδεία σεξ και τα internet passwords».

Το single συνοδεύεται από ένα ψυχεδελικό animated μουσικό video του David Barnes.

Το Freewave Lucifer f<ck f^ck f>ck αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 29 Ιουλίου από την Polyvinyl Records, ενώ είναι ήδη διαθέσιμο για pre-orders.

Ακούστε εδώ το “Blab Sabbath Lathe of Maiden”: