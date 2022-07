Τον πρώτο χριστουγεννιάτικο δίσκο της καριέρας τους πρόκειται να κυκλοφορήσουν οι Backstreet Boys, ο οποίος και θα τιτλοφορείται A Very Backstreet Christmas.

Ο χριστουγεννιάτικος δίσκος του αγαπημένου boy band αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 14 Οκτωβρίου, με σκοπό μέχρι τα φετινά Χριστούγεννα να έχει κατακτήσει τα charts παγκοσμίως και να δώσει μια ομολογουμένως χαρούμενη πνοή στις φετινές γιορτές.

Το A Very Backstreet Christmas αποτελεί τον 10ο δίσκο της καριέρας των Backstreet Boys, με τους ίδιους να δηλώνουν για αυτόν: «Θέλαμε εδώ και περίπου 30 χρόνια να φτιάξουμε έναν δίσκο για τα Χριστούγεννα και είμαστε παραπάνω από ενθουσιασμένοι που επιτέλους συνέβη. Περάσαμε τόσο ωραία βάζοντας ένα BSB twist σε μερικά από τα αγαπημένα μας Christmas classics και δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι αυτά να γίνουν μέρος της εορταστικής περιόδου για τους θαυμαστές μας».

Με 13 tracks, το A Very Backstreet Christmas περιλαμβάνει κλασικά κομμάτια των γιορτών, όπως τα “White Christmas”, “Silent Night”, και “Have Yourself a Merry Little Christmas”, όπως και τρία εορταστικά BSB originals: τα “Christmas in New York”, “Together” και “Happy Days”. Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει και σε μία εκδοχή που θα είναι διαθέσιμη μόνο στα πολυκαταστήματα Target, η οποία και θα περιλαμβάνει μια εκτέλεση των Backstreet Boys στο “Feliz Navidad” και στο “It’s Christmas Time Again” ως bonus tracks.

Δείτε το artwork και την tracklist του A Very Backstreet Christmas εδώ:

A Very Backstreet Christmas Artwork:

A Very Backstreet Christmas Tracklist: