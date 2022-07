Ακόμη ένα νέο κομμάτι κυκλοφόρησαν οι πρόσφατα επανενωμένοι Mars Volta, με τίτλο “Graveyard Love”. Το κομμάτι αποτελεί ακόμη ένα δείγμα της μεγάλης επιστροφής του συγκροτήματος έπειτα από την κυκλοφορία του “Blacklight Shine”, αλλά και από τη δεκαετή απουσία τους από το μουσικό στερέωμα

Με αρκετά διαφορετικό vibe από προηγούμενες δουλειές τους, το κομμάτι αποτελείται από παλλόμενα electronics και synths, με τον Cedric Bixler-Zavala να τραγουδά “You better walk behind me, walk behind me again” και “How many times have we burnt it all down?/ Plumes of smoke, call it graveyard love/ Walk behind me, walk these hallways again”.

Ο τελευταίος δίσκος των Mars Volta ήταν το Noctourniquet του 2012, με το συγκρότημα να έχει προχωρήσει σε επανακυκλοφορίες όλων των LPs του σε βινύλιο, όπως και κυκλοφορία του «χαμένου» δίσκου τους, Landscape Tantrums.

Ακούστε εδώ το “Graveyard Love”: