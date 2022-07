Μια remastered εκδοχή της εμβληματικής ερμηνείας του David Bowie στο Top of the Pops του 1972 κυκλοφορεί από χθες ελεύθερη στο διαδίκτυο, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την εμβληματική αυτή στιγμή για τη βρετανική τηλεόραση και το BBC.

Στο βίντεο, το οποίο και αναρτήθηκε στο official YouTube channel του Bowie, μπορείτε να δείτε τη συγκλονιστική ερμηνεία του “Starman” από τον breakout δίσκο του καλλιτέχνη που άφησε για πάντα το στίγμα του στην παγκόσμια μουσική σκηνή, το The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

Ο Bowie εμφανίζεται στη συγκεκριμένη ερμηνεία με την μετέπειτα κλασική rainbow jumpsuit του και μπότες αστροναύτη, αναπαριστώντας την persona του Ziggy Stardust και συνοδευόμενος από την backing μπάντα του, τους Spiders from Mars, και τον keyboardist, Nicky Graham.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση του Bowie θεωρείται ότι άλλαξε για πάντα τη ζωή δεκάδων καλλιτεχνών του μουσικού στερεώματος, οι οποίοι επηρεάστηκαν από τον ίδιο σε τεράστιο βαθμό. Μερικοί από αυτούς που έχουν αναφέρει τη συγκεκριμένη εμφάνιση ως μια από τις βασικότερες επιρροές τους είναι ο Bono των U2, ο Robert Smith των Cure, ο Boy George, ο Mick Jones των Clash, ο Morrissey και ο Johnny Marr των Smiths, ο John Taylor και ο Nick Rhodes των Duran Duran, αλλά και ο Dave Gahan των Depeche Mode.

Δείτε εδώ την εμβληματική του εμφάνιση: