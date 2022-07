Τον εκλιπόντα drummer των Foo Fighters, Taylor Hawkins, τίμησε η Alanis Morissette σε συναυλία της στο Λονδίνο, η οποία και πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου στο O2 Αrena.

H Καναδή τραγουδοποιός, η οποία βρίσκεται αυτήν την περίοδο στην επετειακή περιοδεία της για το Jagged Little Pill, ερμήνευσε προς το τέλος της συναυλίας το κομμάτι “Ironic” του 1996 και κατά τη διάρκεια της ερμηνείας της εμφανίστηκαν στις οθόνες πίσω της φωτογραφίες του Hawkins. Με το τέλος του κομματιού εμφανίστηκε και το μήνυμα “In Memory Of Taylor Hawkins”.

Ο Hawkins υπήρξε μέλος του συγκροτήματος της Morissette μέχρι και το 1997, όταν ο ίδιος έγινε μέλος των Foos. Σε συνέντευξή του στον Matt Wilkinson το 2018, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι «αν δεν ήταν η Morissette, εκείνος θα δούλευε ως διανομέας πίτσας».

Δείτε εδώ υλικό από το tribute της Morissette:

After a couple of postponed shows thanks to Covid, I finally got to see @Alanis Morrisette. What a show, I loved every minute!

It’s safe to say, if I needed to sing a song and not FU, it would be this one.

Also a lovey tribute to Taylor Hawkins 💜 pic.twitter.com/jk4HSdu64g