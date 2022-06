45 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το θρυλικό αντιμοναρχικό άσμα των Sex Pistols, “God Save the Queen”, επέστρεψε στην κορυφή των βρετανικών charts με αφορμή το Platinum Jubilee της βασίλισσας. Έπειτα από την πρόσφατη επανέκδοσή του στις 3 Ιουνίου, το κομμάτι βρέθηκε κατευθείαν στο Νο. 1 των streaming service charts ενώ οδεύει με γοργούς ρυθμούς και για το Top 5 του Official UK Singles chart.

Το “God Save the Queen” κυκλοφόρησε το 1977, όταν η βασίλισσα Ελισσάβετ γιόρταζε τότε το Silver Jubilee στον βρετανικό θρόνο, ενώ αυτό αποτελεί το δεύτερο single της καριέρας των Sex Pistols. Η αναφορά του σε ένα “fascist regime” (φασιστικό καθεστώς) ήταν ο λόγος για τον οποίο το BBC είχε απαγορεύσει τότε την αναπαραγωγή του, ωστόσο αυτό βρέθηκε κατευθείαν στο No. 2 του UK Official Singles chart.

Σε περίπτωση που το κομμάτι όντως φτάσει στο Top 5 στο UK Singles chart, θα αποτελεί και την πρώτη είσοδο του συγκροτήματος σε αυτό έπειτα από 43 ολόκληρα χρόνια!

Ακούστε ξανά το “God Save the Queen” εδώ: