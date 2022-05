Το δικό του ντοκιμαντέρ με τίτλο Goodbye Yellow Brick Road πρόκειται να αποκτήσει ο πολυμήχανος Elton John, το οποίο και θα εστιάζει στα πρώτα χρόνια της καριέρας του. Το ντοκιμαντέρ αναμένεται να κυκλοφορήσει στα πλαίσια της farewell tour του καλλιτέχνη.

Συν-σκηνοθετημένο από τον R.J. Cutler, όπως και τον σύζυγο του John, David Furnish, το Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances And The Years That Made His Legend θα περιλαμβάνει ακυκλοφόρητο μέχρι σήμερα υλικό συναυλιών των τελευταίων 50 ετών, όπως και τα χειρόγραφα journals του καλλιτέχνη. Επιπλέον, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει και υλικό από το παρόν του καλλιτέχνη και τη ζωή με την οικογένειά του.

Η ημερομηνία κυκλοφορίας του ντοκιμαντέρ δεν έχει γνωστοποιηθεί για την ώρα, αυτό που ξέρουμε ωστόσο σίγουρα είναι ότι πρόκειται για μια παραγωγή του Disney+.

Σχετικά με το ντοκιμαντέρ, ο David Furnish δήλωσε στο Rolling Stone: «Ο Elton κι εγώ δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε καλύτερο συνεργάτη από τον R.J. Cutler για μια ταινία που αντιπροσωπεύει πολλά περισσότερα από την καριέρα του Elton- είναι ολόκληρη η ζωή του. Από το Troubadour στο Dodger Stadium, γνωρίζαμε ότι ο R.J. θα βοηθούσε στην αφήγηση της ιστορίας του Elton και τις πολλαπλές πτυχές της, με έναν τρόπο αυθεντικό που θα ξυπνά τις αναμνήσεις του παρελθόντος. Είμαστε πανευτυχείς για τη συνεργασία μας».

Ο Elton John συνεχίζει αυτήν την περίοδο τη γιγαντιαία Farewell Yellow Brick Road tour του, η οποία και ξεκίνησε το 2018.