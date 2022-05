Το κλασικό κομμάτι τους με τίτλο “Today” ερμήνευσαν οι Smashing Pumpkins στην εκπομπή του James Corden στην οποία και εμφανίστηκαν πρόσφατα, από τον δεύτερο δίσκο της καριέρας τους, Siamese Dream.

Το συγκρότημα μίλησε επίσης για τον επερχόμενο δίσκο του, τον οποίο ο Billy Corgan χαρακτήρισε ως sequel στο Mellon Collie and the Infinite Sadness του 1995 και στο Machina/The Machines of God του 2000.

Μιλώντας στον James Corden για την επιλογή του κομματιού που ερμήνευσαν, ο frontman του συγκροτήματος αστειεύτηκε: «Έγραψα το κομμάτι κατά τη διάρκεια μιας πολύ καταθλιπτικής περιόδου και ήξερα ότι θα σε δω. Οπότε αυτό με στενοχώρησε και είπα, «ας παίξουμε αυτό το κομμάτι»»!

Δείτε εδώ την performance του κομματιού:

Ο επερχόμενος δίσκος των Smashing Pumpkins, ο 12ος της καριέρας τους, πρόκειται να είναι τριπλός σύμφωνα με σχετικές τους δηλώσεις, ενώ θα αποτελείται από 33 συνολικά κομμάτια. Αυτός αναμένεται να είναι μια rock opera, χωρίς να γνωρίζουμε ωστόσο ακόμη τον τίτλο του.

Οι Smashing Pumpkins κυκλοφόρησαν τον τελευταίο δίσκο τους, CYR, το 2020