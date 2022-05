Ένας 18χρονος μουσικός βρέθηκε στη θέση του drummer των Pearl Jam, Matt Cameron, όσο ο ίδιος αναρρώνει από τον COVID.

Πιο συγκεκριμένα, ο Kai Neukermans βρέθηκε στη θέση του Matt Cameron σε εμφάνιση του συγκροτήματος στο Oakland της California, όταν εκείνος διαγνώστηκε θετικός στον ιό.

Ο Neukermans είχε στείλει προηγουμένως στο συγκρότημα ένα βίντεο όπου ο ίδιος παίζει drums, μετά από σχετικό κάλεσμα των Jam που έψαχναν αντικαταστάτες. Η επικοινωνία με το συγκρότημα έγινε αφού ο Neukermans έστειλε μήνυμα στην κόρη του Eddie Vedder, Olivia, την οποία και γνώριζε προσωπικά, ενώ το γύρισμα του βίντεο έγινε κατά τη διάρκεια κοπάνας από το σχολείο!

Ο νεαρός μουσικός συνόδευσε το συγκρότημα στα κομμάτια “Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town”, “Why Go” και “Corduroy”, αλλά και στη διασκευή του “Rockin’ In The Free World” του Neil Young. Στην ίδια συναυλία βρέθηκε στη σκηνή και ο πρώην κιθαρίστας των Red Hot Chili Peppers, Josh Klinghoffer, ο οποίος επίσης συνόδευσε το συγκρότημα στα drums σε μερικά κομμάτια.

Δείτε εδώ βίντεο από τη συναυλία: