Το “God Save The Queen” αποφάσισαν να επανακυκλοφορήσουν οι Sex Pistols με αφορμή το πλατινένιο ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ που θα εορταστεί τον επόμενο μήνα.

Το αντιβασιλικό κομμάτι των θρύλων της punk κυκλοφόρησε από τη Virgin τον Μάιο του 1977 και παρά το γεγονός ότι απαγορεύτηκε από το BBC, έφτασε τότε στο νούμερο δύο των βρετανικών chart, όπως και στο νούμερο ένα του αντίστοιχου chart του περιοδικού ΝΜΕ.

Η επανακυκλοφορία του κομματιού θα γίνει μέσα από τη δισκογραφική UMC λίγες μόλις ημέρες πριν από τη συμπλήρωση 70 ετών στον θρόνο από τη βασίλισσα Ελισάβετ, ενώ αυτό θα περιλαμβάνει και το B-side “Did You No Wrong”. Για την κυκλοφορία θα μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα στην εκδοχή του κομματιού που είχε κυκλοφορήσει από την Virgin και σε αυτή από την A&M. Στην εκδοχή της Virgin, το artwork που τη συνοδεύει είναι αυτό σε σχέδιο Jamie Reid.