Τη δημιουργία ενός κομματιού για το Top Gun: Maverick με τίτλο “Hold My Hand” ανακοίνωσε η Lady Gaga, μέσα από σχετική της ανάρτηση στα social media.

Η Gaga εξήγησε στο κοινό ότι δούλευε το κομμάτι επί χρόνια, μιλώντας παράλληλα για τη διαδικασία της δημιουργίας του και το πόσα πολλά σημαίνει για την ίδια το τελικό αποτέλεσμα.

«Όταν έγραψα αυτό το κομμάτι για το Top Gun: Maverick, δεν είχα καταλάβει καν τα πολλαπλά επίπεδα μέσω των οποίων βρισκόταν στην καρδιά της ταινίας, του ψυχισμού μου και της φύσης του κόσμου στον οποίο ζούμε», έγραψε η τραγουδοποιός.

«Το δουλεύω εδώ και χρόνια ώστε να το τελειοποιήσω, να το κάνω δικό μας. Ήθελα να δημιουργήσω τη μουσική για ένα κομμάτι στο οποίο μοιραζόμαστε τη βαθιά μας ανάγκη να γινόμαστε κατανοητοί, αλλά και να καταλαβαινόμαστε μεταξύ μας – μια λαχτάρα για εγγύτητα όταν αισθανόμαστε τόσο μακριά ο ένας από τον άλλον, αλλά και ικανότητα να γιορτάζουμε τους ήρωες σε αυτή τη ζωή», συνέχισε η ίδια.

Σύμφωνα με την 36χρονη Gaga, το κομμάτι αποτελεί μια ερωτική επιστολή στον κόσμο μας έπειτα από μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο και αυτό πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 3 Μαΐου.

