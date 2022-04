Το ντεμπούτο της στο φεστιβάλ Coachella έκανε η Phoebe Bridgers, μέσα από ένα απογευματινό set το βράδυ της Παρασκευής που μας πέρασε.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια έπαιξε κομμάτια από τον δίσκο της, Punisher, που κυκλοφόρησε το 2020, ενώ προσκάλεσε στη σκηνή και τον Arlo Parks με τον οποίο και ερμήνευσε τα ντουέτα “Graceland Too” και “I Know the End”.

Η Bridgers ερμήνευσε επίσης το κομμάτι της, “Sidelines”, για πρώτη φορά ζωντανά, το οποίο και αποτελεί το soundtrack της σειράς Conversations With Friends.

Δείτε μερικά από τα highlights της εμφάνισης της Bridgers στο Outdoor Theatre:

here they are singing “i know the end” 🥵 pic.twitter.com/2b4LU4RrjW