Τον Damon Albarn και τον Pos των De La Soul προσκάλεσε στη σκηνή του Coachella 2022 η Billie Eilish, σε ένα set που ενθουσίασε χωρίς αμφιβολία το κοινό του δημοφιλούς φεστιβάλ.

Η πολυβραβευμένη τραγουδίστρια ερμήνευσε μαζί τους το “Feel Good Inc.” των Gorillaz, όπως και το κομμάτι “Getting Older”.

Η Eilish δεν έχασε την ευκαιρία να εκθειάσει τον Damon Albarn, αναφέροντας ότι η πρώτη της αγαπημένη μπάντα ήταν οι Good, The Bad and The Queen όταν ήταν μόλις 6 ετών, ενώ οι Blur και οι Gorillaz είναι για εκείνη συγκροτήματα που άλλαξαν τον κόσμο, τη ζωή της και τον τρόπο που έβλεπε την ίδια τη μουσική.

Στα ευτράπελα ωστόσο της βραδιάς ήταν το ότι μεγάλο μέρος του κοινού της νεαρής Eilish δεν κατάφερε να αναγνωρίσει τον Albarn, νομίζοντας αρχικά πως εκείνος ήταν ο πατέρας της τραγουδίστριας ή ακόμη και ο Elton John!

Σε άλλο σημείο του set της, η Eilish είχε σαν καλεσμένο τον Khalid για μια performance του single της από το 2018 με τίτλο “Lovely”. Η ίδια ερμήνευσε κομμάτια από το τελευταίο της album, όπως το ομώνυμο αλλά και το “Oxytocin”, αλλά και παλαιότερες δουλειές της όπως τα “Ocean Eyes” και “I Love You”. Ο αδερφός της Eilish, Finneas, συμμετείχε και ο ίδιος στη συναυλία, ερμηνεύοντας μαζί της το κομμάτι “I Love You”.

Δείτε εδώ υλικό της συναυλίας:

Billie eilish and Khalid - Lovely, Coachella pic.twitter.com/h8aGfEaA9A — kdkrown (@girlonsaturn__) April 17, 2022

Billie eilish - Happier than ever (Coachella) pic.twitter.com/g1K1RurfOu — kdkrown (@girlonsaturn__) April 17, 2022