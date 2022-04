Τις λεπτομέρειες για τον πολυαναμενόμενο νέο δίσκο της, We’ve Been Going About This All Wrong, μοιράστηκε η χαρισματική Sharon Van Etten με το κοινό της. Η έκτη δισκογραφική της δουλειά αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Μαΐου από την Jagjaguwar και μέσα από αυτή, η τραγουδίστρια αναμένεται να εξερευνήσει «τις ερωτήσεις που κάνουμε στους εαυτούς μας όταν σκεφτόμαστε ότι ο κόσμος – ή τουλάχιστον ο δικός μας κόσμος – μπορεί να έρχεται στο τέλος του».

«Έχουμε αγαπήσει όσο πολύ θα μπορούσαμε; Προσπαθήσαμε αρκετά; Πώς προστατεύουμε τα πράγματα που είναι τα πιο πολύτιμα για εμάς από τις καταστροφικές δυνάμεις πέρα από τον δικό μας έλεγχο; Και πώς διασώζουμε κάτι που έχει αξία, όταν όλα φαίνονται να χάνονται;». Αυτά και πολλά ακόμα προσπαθεί η Van Etten να απαντήσει μέσα από τον νέο της δίσκο, σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου.

Δείτε εδώ το σχετικό trailer για τον δίσκο:

Εν αντιθέσει με προηγούμενες δουλειές της Van Etten, αυτή τη φορά δεν θα υπάρξουν single releases πριν από την κυκλοφορία του δίσκου. Σύμφωνα μάλιστα με δήλωση της ίδιας, τα κομμάτια “Porta” και “Used To It” που κυκλοφόρησαν πρόσφατα δεν θα περιλαμβάνονται σε αυτόν.

Μιλώντας για τον δίσκο, η Van Etten ανέφερε: «Ήθελα να προσεγγίσω αυτήν την κυκλοφορία με διαφορετικό τρόπο, να αλληλεπιδράσω με τους θαυμαστές μου με έναν διεθνή τρόπο, σε μια προσπάθεια να παρουσιάσω τον δίσκο σαν ένα πλήρες σώμα δουλειάς».

«Αυτά τα δέκα κομμάτια είναι σχεδιασμένα ώστε να ακούγονται με τη σειρά, με τη μία, έτσι ώστε να μπορεί να ειπωθεί μια μεγάλη ιστορία ελπίδας, απώλειας, προσμονής και ελαστικότητας».

We’ve Been Going About This All Wrong tracklist:

‘Darkness Fades’ ‘Home to Me’ ‘I’ll Try’ ‘Anything’ ‘Born’ ‘Headspace’ ‘Come Back’ ‘Darkish’ ‘Mistakes’ ‘Far Away’

Η Van Etten αναμένεται να βρεθεί σε μια ευρωπαϊκή περιοδεία το ερχόμενο καλοκαίρι. Δείτε εδώ τις ημερομηνίες των εμφανίσεών της.

Μάιος

31 – Aula Magna, Lisbon, Portgual

Ιούνιος

02 – Primavera Sound, Barcelona, Spain

05 – Muffathalle, Munich, Germany

06 – Openluchttheater Rivierenhof, Antwerp, Belgium

07 – Markthalle, Hamburg, Germany

09 – Loaded, Oslo, Norway

10 – Rosendal, Djurgarden, Stockholm, Sweden

11 – Syd For Solen, Copenhagen, Denmark

13 – Metropol, Berlin, Germany

14 – TivoliVredenberg Grote Zaal, Utrecht, Netherlands

15 – La Cigale, Paris, France

17 – O2 Brixton Academy, London

18 – O2 Institute, Birmingham

19 – O2 Academy, Leeds

21 – Barrowland, Glasgow

22 – Vicar Street, Dublin