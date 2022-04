Επιστρέφουν για τα καλά στη δισκογραφία οι Interpol, οι οποίοι και έδωσαν χθες στη δημοσιότητα το πρώτο single του έβδομου άλμπουμ τους, The Other Side of Make-Believe. Το “Toni” έκανε την μεγάλη του πρεμιέρα μέσα από το κανάλι του συγκροτήματος στο YouTube στις 7.30 το απόγευμα της Πέμπτης.

Πρόκειται για την πρώτη κυκλοφορία των Interpol μετά το Marauder του 2018, αλλά και το EP του 2019 με τίτλο A Fine Mess. Από την πρώτη κιόλας ακρόασή του, το κοινό αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για μια στροφή στον ήχο της αγαπημένης μπάντας από τη Νέα Υόρκη, η οποία από ό,τι φαίνεται πειραματίζεται πλέον με πιο χορευτικά και upbeat κομμάτια.

Το single συνοδεύεται από ένα dance film σε σκηνοθεσία του Van Alpert (ο οποίος στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Post Malone και ο Machine Gun Kelly). Αυτό είναι χωρισμένο σε δύο μέρη, το δεύτερο του οποίου πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα.

Για το The Other Side of Make-Believe, οι Interpol ξεκίνησαν να δουλεύουν την περίοδο του COVID το 2020. Οι ηχογραφήσεις ολοκληρώθηκαν τελικά σε στούντιο του Βόρειου Λονδίνου, ενώ ο δίσκος έρχεται σε παραγωγή των Flood (Smashing Pumpkins, New Order, U2, PJ Harvey, Flood, Nick Cave & The Bad Seeds, The Killers) και Alan Moulder (Nine Inch Nails, White Lies, Depeche Mode, My Bloody Valentine, Ride, The Cure, Yeah Yeah Yeahs).

Η επίσημη κυκλοφορία του δίσκου θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουλίου. Μέχρι τότε, δείτε το dance film του “Toni” και διαβάστε το full tracklist της νέας τους δισκογραφικής δουλειάς.