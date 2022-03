Ακούστε εδώ το τελευταίο preview του επερχόμενου δίσκου τους, Radiate Like This, που συνοδεύεται από ένα VR μουσικό video

Το funky νέο single τους με τίτλο “Stevie” κυκλοφόρησαν οι Warpaint, το οποίο και περιλαμβάνεται στον επερχόμενο δίσκο τους, Radiate Like This. Ο δίσκος, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Μαΐου, είναι και ο πρώτος τους εδώ και έξι ολόκληρα χρόνια.

Το κομμάτι συνοδεύεται από ένα VR μουσικό video με ψυχεδελικές αναφορές, ενώ αυτό αποτελείται από σύνθετες αρμονίες στα φωνητικά και ζωηρά κιθαριστικά riffs. Παρόλο που το συγκρότημα δεν έχει δώσει πληροφορίες σχετικά με το αν το κομμάτι αναφέρεται στη Nicks ή τον Wonder, οι επιρροές και των δύο είναι εμφανείς σε αυτό και στη groovy διάθεσή του.

Για το συνοδευτικό video, οι Warpaint συνεργάστηκαν με τους Fascinated By Everything, μια art and technology collective δημιουργημένη από τον Chris Holmes.

Δείτε το video εδώ: