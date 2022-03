Στις 26 Μαρτίου οι Genesis έδωσαν την τελευταία - αποχαιρετιστήρια συναυλία τους μπροστά στο κατάμεστο O2 Arena του Λονδίνου. Σχηματίστηκαν το 1967 στο Godalming του Surrey και θεωρούνται από τα πιο πρωτοποριακά γκρουπ του progressive rock, με την αρχική τους σύνθεση να αποτελείται από τον Phil Collins στα ντραμς, τον Peter Gabriel στα φωνητικά και τον Steve Hackett στην κιθάρα. Η τελευταία τους εμφάνιση σηματοδοτεί το τέλος μιας 55χρονης καριέρας που θεωρείται από τις πιο πετυχημένες στη μουσική, έχοντας πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως.

Συνολικά ερμήνευσαν 23 κομμάτια, μέσα από μια λίστα μεγάλων επιτυχιών, όπως τα "I Can’t Dance", "Mama", "Turn It On Again", "No Son Of Mine" και "Ιnvisible Touch". Προτού παίξουν το "Land Of Confusion", ο Phil Collins απευθύνθηκε στο κοινό και ανακοίνωσε ότι θα ήταν η τελευταία συναυλία των Genesis, προσθέτοντας στη συνέχεια αστειευόμενος πως «από αύριο πρέπει όλοι μας να βρούμε πραγματική δουλειά».

Ανάμεσα στο κοινό που παρακολούθησε τη συναυλία βρέθηκε και ο αρχικός frontman του συγκροτήματος, ο Peter Gabriel, ο οποίος αποχώρησε το 1975. Ο Gabriel και ο Collins, μετά το τέλος του live φωτογραφήθηκαν μαζί με τον παλιό φίλο και tour manager της μπάντας, Richard McPhail.

Δείτε στιγμιότυπα από τη συναυλία: