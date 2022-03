Σε ηλικία 52 ετών έφυγε από τη ζωή η Mira Calix, όπως επιβεβαίωσε η δισκογραφική της, Warp Records.

«Είμαστε συντετριμμένοι από την είδηση του θανάτου της αγαπημένης μας Mira Calix. Δεν ήταν μόνο μία πολύ ταλαντούχα καλλιτέχνιδα και συνθέτρια, αλλά ένας όμορφος, τρυφερός άνθρωπος που άγγιξε τις ζωές όλων όσων είχαν την τιμή να συνεργαστούν μαζί της... Είμαστε περήφανοι για την τεράστια δημιουργική της απόδοση. Η τέχνη της, τα βίντεο και η μουσική της ήταν μια αληθινή αντανάκλαση του πόσο καινοτόμα, πρωτοποριακή και υπέροχη ψυχή ήταν».

Όπως αναφέρει στη συνέχεια η ανακοίνωση, η Calix υπήρξε τεράστιο κομμάτι της ιστορίας και της οικογένειας της Warp, ως μία από τις πρώτες γυναίκες καλλιτέχνες που υπέγραψαν. Κυκλοφόρησε έξι άλμπουμ, από το One On One του 2000 ως το Absent Origin του 2021.

Η Chantal Passamonte, γεννημένη στο Durban της Νότιας Αφρικής το 1970, δούλευε στο τμήμα δημοσίων σχέσεων της Warp στα 90s, προτού κυκλοφορήσει το ντεμπούτο της άλμπουμ One On One. Ξεκίνησε ως ηλεκτρονική παραγωγός αλλά στη συνέχεια ενσωμάτωσε κλασικές συνθέσεις και την πολυθεματική τέχνη στο φιλόδοξο έργο της.

Ο θάνατός της έφερε πολλά tributes, απ' όλη την βιομηχανία. Ακολουθούν ορισμένα απ' αυτά:

a terrible loss of an incredible talent. Condolences to all of Mira’s friends and family. x https://t.co/19YRg4tQ21 — Gwenno (@gwennosaunders) March 28, 2022

I wanted to write something about Mira Calix who I always knew as Chantal Passamonte. I sadly learned she is no longer with us. She was an amazing artist who had a huge impact on me personally in ways she probably never knew. Very sad to learn. https://t.co/SUeOYTnPRx pic.twitter.com/lTkQ77LCkY — Daniel Pemberton (@DANIELPEMBERTON) March 28, 2022

This is such sad news, I first knew Chantal when she was a PR in the 90s before she morphed into the artist Mira Calix. Such a talent, pushing boundaries at the margins of electronic music, & one of the first women to sign to the mighty Warp. This is a huge loss. RIP https://t.co/aIhkxrxVNL — Carl Loben 💙 🇺🇦 (@CarlLoben) March 28, 2022

RIP my friend Chantal Passamonte aka @miracalix The world is a worse place without you xxxhttps://t.co/wX7BlZii91 — DJ Food (@djfood) March 28, 2022