Τον προηγούμενο μήνα η μπάντα ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ την Unlimited Love με πρώτο single το "Black Summer". Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει την 1η Απριλίου και είναι το πρώτο έπειτα από την επιστροφή του κιθαρίστα John Frusciante το 2019.

Το "Not The One" είναι το 3ο single του επερχόμενου δίσκου, με τον Flea να παίζει μπάσο και πιάνο. Είχαν προηγηθεί τα "Black Summer" και "Poster Child".

Σύντομα οι Red Hot Chili Peppers θα έχουν το δικό τους αστέρι στο Hollywood Walk Of Fame, κλείνοντας τέσσερις δεκαετίες στη μουσική. Ο George Clinton, που ήταν παραγωγός το 1985 στο δίσκο τους Freaky Styley, θα αποκαλύψει το αστέρι στη διάρκεια τελετής που θα λάβει χώρα στις 31 Μαρτίου.

Oι Red Hot Chili Peppers έχουν επίσης ανακοινώσει ημερομηνίες παγκόσμιας περιοδείας μέσα στο 2022, με support acts από τους Strokes, HAIM, A$AP Rocky, St. Vincent και πολλούς άλλους.