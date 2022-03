Ερμήνευσαν το "Give It Up", για πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια

Στις 26 Μαρτίου οι LCD Soundsystem επανενώθηκαν (με την αρχική τους σύνθεση) στα πλαίσια ενός εορταστικού event για τα 20 χρόνια της DFA Records. O James Murphy και η παρέα του έκαναν πάρτι στη Νέα Υόρκη για να γιορτάσουν τις δύο δεκαετίες του label τους. «Eπέτειοι-ξεπέτειοι, αλλά δεδομένων όλων όσων έχουμε περάσει συλλογικά, είναι μια καλή ευκαιρία να κάνουμε πάρτυ» αναφέρει στην δήλωσή της η DFA.

Στη διάρκεια της βραδιάς, ο Murphy μαζί με τους Nancy Whang και Pat Mahoney, αλλά και τους Tyler Pope και Phil Mossman, έπαιξαν δύο κομμάτια: μία εκτέλεση (πρώτη live εδώ και 15 χρόνια) του "Give It Up" του 2005 και μία απόδοση του "Jump Into The Fire" του Harry Nilsson που είχαν παίξει στο αποχαιρετιστήριο live των LCD στο Madison Square Garden το 2011.

Το label ιδρύθηκε το 2001 από τον James Murphy, τον Jonathan Galkin και τον Tim Goldsworthy. Έκτοτε έχουν κυκλοφορήσει τα άλμπουμ τους εκεί γκρουπ όπως οι Rapture, οι Hot Chip αλλά και οι ίδιοι οι LCD Soundsystem.

Δείτε στιγμιότυπα της βραδιάς: