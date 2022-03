Το νέο τους single με τίτλο “The Epidemiologist” έδωσαν στη δημοσιότητα ο Pete Doherty και ο Frédéric Lo, το οποίο και μπορείτε να ακούσετε παρακάτω.

Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο κοινό άλμπουμ που θα κυκλοφορήσουν ο frontman των Libertines και Babyshambles με τον Γάλλο τραγουδοποιό, με τίτλο The Fantasy Life Of Poetry & Crime. Αυτό πρόκειται να γίνει διαθέσιμο στο κοινό στις 18 Μαρτίου από την Strap Originals.

Το “The Epidemiologist” έρχεται αμέσως μετά τα προηγούμενα singles, “You Can’t Keep It From Me Forever” και το ομώνυμο του δίσκου.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς του, ο δίσκος είναι γεμάτος από αναφορές σε ταινίες, συγγραφείς και βιβλία, ενώ αυτός κινείται θεματικά γύρω από την έννοια της ελπίδας, όταν όλα πάνε στραβά.

Το “The Epidemiologist” συνοδεύεται από ένα video γυρισμένο και σκηνοθετημένο από τον Roger Sargent (The Libertines, Fat White Family, Baxter Dury).

Ακούστε εδώ το κομμάτι: