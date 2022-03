25 νέα κομμάτια με τον Aaron Dessner των National ισχυρίστηκε ότι έχει γράψει ο Ed Sheeran, με αυτά να έχουν μάλιστα δημιουργηθεί μέσα σε μόλις μία εβδομάδα.

Η αποκάλυψη έγινε από τον ίδιο τον καλλιτέχνη στις 7 Μαρτίου κατά τη διάρκεια ακρόασής του στο δικαστήριο, όπου και εκδικάζεται η υπόθεση σχετικά με το copyright του hit single του, “Shape Of You”.

Ο Sheeran βρίσκεται εμπλεκόμενος σε μία δικαστική διένεξη με δύο ακόμη μουσικούς, οι οποίοι και ισχυρίζονται ότι το άκρως επιτυχημένο κομμάτι του από το 2017 έχει κλεμμένα στοιχεία από το τραγούδι “Oh Why” που είχαν γράψει το Μάρτιο του 2015.

Οι Sami Chokri και Ross O’Donoghue, που έχουν μηνύσει τον Sheeran, ισχυρίζονται μάλιστα ότι εκείνος έκλεψε συγκεκριμένους στίχους από το κομμάτι τους, γεγονός που εκείνος αρνείται.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης στο Ανώτατο Δικαστήριο, ο Sheeran απάντησε σε μια σειρά από ερωτήσεις γύρω από το “Shape Of You”, όπως και για τη δουλειά του.

Τότε ήταν που έγινε και η αποκάλυψη σχετικά με τα 25 κομμάτια που εκείνος έχει γράψει με τον Dessner, είδηση που μετέφερε ο ρεπόρτερ του BBC News, Mark Savage.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες.

