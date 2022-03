Το νέο τους single με τίτλο “Open Channels” κυκλοφόρησαν οι BADBADNOTGOOD, οι οποίοι και επέστρεψαν με ακόμη περισσότερη slow, moody jazz για τη νέα τους κυκλοφορία. Το single περιλαμβάνεται στον δίσκο τους, Talk Memory, από το 2021, ενώ αυτό συνοδεύει ένα ασπρόμαυρο short film του Sylvain Chaussée

Το trio από το Toronto κυκλοφόρησε το Talk Memory τον περασμένο Οκτώβριο από την XL Recordings και την Innovative Leisure, έχοντας δώσει στο κοινό ως preview το opening track “Signal From the Noise” και το single “Beside April”. Στον δίσκο συμμετέχουν ως προσκεκλημένοι οι Arthur Verocai, Karriem Riggins, Terrace Martin, Laraaji και Brandee Younger.

Το “Open Channels” έρχεται λίγο πριν από την επικείμενη περιοδεία των BADBADNOTGOOD, σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη. Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες της παρακάτω.

BADBADNOTGOOD 2022 Tour Dates:

03/07 — Minneapolis, MN @ Varsity Theater *

03/08 — Madison, WI @ Majestic Theatre *

03/10 — Chicago, IL @ Metro *

03/11 — Detroit, MI @ Majestic Theatre *

03/12 — Cleveland, OH @ Beachland Ballroom *

03/14 — Boston, MA @ Royale *

03/16 — Brooklyn, NY @ Brooklyn Steel &

03/18 — Philadelphia, PA @ Union Transfer &

03/19 — Washington, DC @ 9:30 Club &

04/15 — Indio, CA @ Coachella Valley Music and Arts Festival

04/18 — Los Angeles, CA @ The Novo ^

04/19 — Los Angeles, CA @ The Novo ^

04/22 — Indio, CA @ Coachella Valley Music and Arts Festival

06/28 — Milan, IT @ Magnolia

06/30 — Poland @ Open’er Festival

07/08 — Netherlands @ North Sea Jazz

07/09 — Spain @ Bilbao BBK Live

08/14 — Budapest @ Sziget Festival

08/16 — Prague, CZ @ Roxy

08/19 — Portugal @ Parades de Coura

08/20 — Netherlands @ Lowlands

08/31 — Quebec, QC @ Imperial Bell %

09/01 — Ottawa, ON @ The Bronson Centre %

09/02 — Toronto, ON @ HISTORY %

11/18 — Dublin, IE @ Olympia

11/19 — Stockholm, SE @ Nalen

11/21 — Oslo, NO @ Vulkan

11/22 — Copenhagen, DK @ VEGA

11/24 — Hamburg, DE @ Markthalle

11/25 — Berlin, DE @ Huxleys

11/28 — Vienna, AT @ Ottakringer Brauerei

11/29 — Munich, DE @ Muffathalle

11/30 — Zurich, CH @ X-Tra

12/02 — Utrecht, NL @ Ronda

12/03 — Brussels, BE @ Ancienne Belgique

12/04 — Cologne, DE @ CarlswerkVictoria

12/06 — London, UK @ Brixton Academy

12/07 — Paris, FR @ Le Trianon

12/09 — Birmingham, UK @ O2 Institute

12/10 — Manchester, UK @ Albert Hall

12/11 — Bristol, UK @ Academy 1

12/13 — Glasgow, UK @ QMU

* = w/ Skiifall and Standing on the Corner

& = w/ Skiifall and DJ-Rahill

^ = w/ Freddie Gibbs and Madlib

% = w/ Skiifall and Lefto