Το δεύτερο single του επικείμενου δίσκου τους, Unlimited Love, έδωσαν στη δημοσιότητα οι Red Hot Chili Peppers, ο οποίος και αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα την 1η Απριλίου. Το κομμάτι τιτλοφορείται “Poster Child” και μπορείτε να το ακούσετε παρακάτω.

Αντλώντας έμπνευση από το κλασικό κομμάτι του Billy Joel, “We Didn’t Start the Fire”, στο “Poster Child” βλέπουμε τον Antony Kiedis να αναφέρεται στα ονόματα μουσικών, ηθοποιών, πολιτικών και άλλων προσωπικοτήτων που διαμόρφωσαν τον τελευταίο αιώνα. “A funky piece, the Sandinista, me and minor Mona Lisa/ Judas Priest has whipped the beast, the mother love was named Theresa,” τραγουδά ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Το Unlimited Love πρόκειται να κυκλοφορήσει σε παραγωγή Rick Rubin, ενώ πρόκειται για τον πρώτο δίσκο των Peppers στον οποίο συμμετέχει και ο κιθαρίστας τους, John Frusciante, από το μακρινό 2006. Το συγκρότημα πρόσφατα δημοσιοποίησε και το lead single του δίσκου, με τίτλο “Black Summer”.

Ακούστε εδώ το κομμάτι: