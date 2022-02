Το νέο τους κομμάτι με τίτλο “King of Sweden” παρουσίασαν οι Future Islands στο Late Show With Stephen Colbert.

Πρόκειται για το πρώτο release της αγαπημένης μπάντας από το As Long As You Are του 2020, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουμε ακόμη λεπτομέρειες για έναν νέο δίσκο.

Απολαύστε την εμφάνισή τους στον Colbert, όπως και τη studio εκδοχή του κομματιού, και δείτε τις ημερομηνίες της επικείμενης περιοδείας τους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Περιοδεία Future Islands:

03-23 Manchester, England - Academy 1 *

03-24 Manchester, England - Academy 1 *

03-25 London, England - Alexandra Palace *

03-27 Belfast, Northern Ireland - Ulster Hall *

03-28 Dublin, Ireland - Vicar Street *

03-29 Dublin, Ireland - Vicar Street *

03-31 Newcastle upon Tyne, England - Northumbria SU Institute *

04-01 Edinburgh, Scotland - Usher Hall *

04-02 Glasgow, Scotland - O2 Academy Glasgow *

05-12 Vancouver, British Columbia - Commodore Ballroom

05-13 Vancouver, British Columbia - Commodore Ballroom

05-15 Calgary, Alberta - MacEwan Hall

05-17 Red Deer, Alberta - Bo’s Bar & Grill

05-19 Edmonton, Alberta - Midway Music • Arcade • Kitchen

05-20 Saskatoon, Saskatchewan - Coors Event Centre

05-21 Winnipeg, Manitoba - The Park Theatre

05-24 London, Ontario - London Music Hall

05-25 Toronto, Ontario - History

05-26 Montreal, Quebec - M Telus

05-27 Ottawa, Ontario - The Bronson Centre

05-29 Quebec City, Ontario - Impérial Bell

05-30 South Burlington, VT - Higher Ground

05-31 Providence, RI - Columbus Theatre

06-02 Brooklyn, NY, Brooklyn Steel

06-03 Brooklyn, NY, Brooklyn Steel

08-16 Cologne, Germany - E-Werk

08-17 Munich, Germany - TonHalle

08-18 Berlin, Germany - Columbiahalle

08-22 Oslo, Norway - Sentrum Scene

08-24 Copenhagen, Denmark - Vega

08-25 Copenhagen, Denmark - Vega

08-29 Helsinki, Finland - The House of Culture

10-26 Utrecht, Netherlands - TivoliVredenburg (Ronda)

11-04 Milan, Italy - Fabrique

11-07 Paris, France - L’Olympia

* μαζί με τον Dan Deacon