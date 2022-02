Καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως οι Dolly Parton, Rage Against The Machine, MC5, DEVO έχουν επίσης προταθεί για να τιμηθούν από τον θεσμό

Τις φετινές υποψηφιότητες για το Rock & Roll Hall Of Fame ανακοίνωσε η διοργάνωση του μουσικού θεσμού και όπως ήταν αναμενόμενο αποτελούνται από λαμπερούς καλλιτέχνες και συγκροτήματα που άφησαν το στίγμα τους στο μουσικό στερέωμα κατά τη διάρκεια της καριέρας τους.

Eminem, Kate Bush, Beck, Eurythmics, Duran Duran, Dolly Parton, Lionel Richie, Rage Against The Machine, A Tribe Called Quest, Carly Simon, Judas Priest, Fela Kuti, New York Dolls, Dionne Warwick, MC5, DEVO και Pat Benatar βρέθηκαν φέτος στη λίστα των υποψηφίων, ενώ ένα σώμα περισσότερων από 1000 καλλιτεχνών, μελών της μουσικής βιομηχανίας και ιστορικών θα βοηθήσουν στην απόφαση του ποιοι από τους παραπάνω θα βρεθούν τελικά στο Rock & Roll Hall Of Fame.

Μόλις πέντε καλλιτέχνες και συγκροτήματα από τα παραπάνω θα τιμηθούν τελικά στο θεσμό, ενώ το κοινό έχει την ευκαιρία να ψηφίσει και αυτό, τόσο διαδικτυακά, όσο και δια ζώσης, στο μουσείο του Rock & Roll Hall Of Fame στο Cleveland του Ohio.

Η φετινή τελετή ένταξης στο Rock & Roll Hall Of Fame θα διεξαχθεί το ερχόμενο φθινόπωρο, χωρίς ακόμα να είναι γνωστό το που αυτή θα λάβει χώρα. Η ανακοίνωση ωστόσο της ένταξης θα γίνει νωρίτερα, τον Μάιο το 2022.